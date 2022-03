Une semaine de Bourse - Les marchés jouent la prudence

En milieu début d'après-midi, le repli du moral des ménages américains au plus bas depuis août 2021 a pesé sur les marchés. L'indice de confiance de l'Université du Michigan est tombé à 59,4 en mars contre 62,8 en février.

En revanche, l'information selon laquelle l'armée russe allait désormais se concentrer sur l'est de l'Ukraine et la " libération " du Dombass n'a pas fait réagir. Les investisseurs comme les observateurs attendent sans doute de connaître les conséquences de cette annonce sur la suite du conflit. A cet égard, le ministre des affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, a jugé que les pourparlers avec Moscou en vue d'une trêve restaient " très difficiles ".

Sur le Vieux Continent, les marchés ont relativisé la dégradation plus marquée que prévu du climat des affaires en Allemagne au mois de mars mesuré par l'indice Ifo. Celui-ci est tombé à 90,8 contre un consensus de 94,2 après 98,5 en février.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en ordre dispersé une séance volatile. Le CAC 40 a cédé 0,03% à 6 553,68 points. Sur la semaine, son repli est limité à 0,92%. L'Euro Stoxx 50 a gagné 0,19% ce soir. A Wall Street aussi, la prudence est de mise, comme en témoigne les baisses de 0,8% du Dow Jones et de 1,1% du Nasdaq.

