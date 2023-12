Une semaine de Bourse - Les marchés européens plafonnent

(AOF) - Les marchés européens ont fini proches de l'équilibre, ne bénéficiant pas d'une inflation plus faible qu'anticipé aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 a perdu 0,03% à 7568,82 points, portant son recul hebdomadaire à 0,37%. Le marché parisien plafonne après le record enregistré la semaine dernière par son principal indice à plus de 7600 points. L'EuroStoxx50 s'est effrité de 0,07% à 4521,89 points. La tendance était plus favorable aux Etats-Unis, avec un indice Dow Jones en progression de 0,17% vers 17h30.

La statistique la plus attendue de la séance a conforté les investisseurs à propos de la réduction des pressions inflationnistes. L'indice des prix PCE, l'une des mesures préférées de l'inflation de la Fed, a reculé de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent. Il a enregistré sa première baisse depuis avril 2020.

L'inflation core s'est élevée à 3,2% en rythme annuel en novembre, après 3,4% en octobre, et à 0,1% en rythme mensuel, contre un consensus de 3,3% et 0,2% respectivement.

Les investisseurs attribuent désormais une probabilité de plus de 75% à une baisse des taux en mars 2024, selon le baromètre FedWatch du CME.

Toujours aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 69,7 en décembre contre un consensus de 69,4 et 61,3 en novembre.

De leur côté, les commandes de biens durables ont augmenté de 5,4% en novembre aux Etats-Unis, dépassant nettement le consensus de +2,3%. Elles avaient reculé de 5,1% en novembre.

Ces données économiques vont dans le sens d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine sur fond de désinflation. Un cocktail favorable aux actions qui explique le rallye de ces dernières semaines.

Du côté des valeurs, les investisseurs ont apprécié la prochaine cession par Nexity de ses activités de services aux particuliers. En Europe, adidas et Puma ont reculé dans le sillage de la chute de Nike, qui a lancé un avertissement sur sa croissance annuelle.