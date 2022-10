Une semaine de Bourse - Les marchés européens encore dans le vert à l'inverse de Wall Street

A noter enfin parmi les meilleures performances sectorielles du jour, les valeurs du luxe, emmenées par LVMH, Hermès et L'Oreal, sont parvenues à tirer leur épingle du jeu.

Son " mini budget " de fin septembre prévoyant une baisse de la fiscalité sur les hauts revenus et les sociétés, est à l'origine des interventions d'urgence de la Banque d'Angleterre, lesquelles s'achèvent aujourd'hui.

Liz Truss a finalement décider de maintenir la hausse du taux de l'impôt sur les sociétés à 25%, décidée par son prédécesseur, et qu'elle souhaiter annuler.

Cette journée de vendredi a aussi été marquée par l'actualité outre-Manche où les rendements des emprunts d'Etat sont à leur plus haut du jour alors que la Première ministre britannique Liz Truss a confirmé l'éviction du Chancelier de l'Echiquier (ministre des Finances) Kwasi Kwarteng et son remplacement par Jeremy Hunt, ex-secrétaire d'Etat à la Santé.

Au chapitre macroéconomique, les ventes au détail ont stagné en septembre aux Etats-Unis, là où le marché tablait sur une hausse de 0,2% (+0,4% en août). L'indice préliminaire de confiance du consommateur établi par l'Université du Michigan a, quant à lui, progressé de 1,2 point à 59,8 en octobre, soit plus que les 58,8 attendus. A contrario, la composante des anticipations d'inflation à un an, très suivie par la Fed, a accéléré à 5,1%, après 4,7% en septembre, là où le marché espérait un ralentissement à 4,6%.

(AOF) - Les principales Bourses européennes ont clôturé dans le vert tandis que Wall Street évolue en ordre dispersé après les résultats contrastés des grandes banques américaines. L'indice phare de la place parisienne est repassé sous le seuil des 6 000 points, franchi à la hausse en séance pour la première fois depuis la semaine dernière. Le CAC 40 a gagné 0,90% à 5 931,92 points, portant ses gains sur la semaine à 1,1%. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,84 % à 3 390,74 points. Aux Etats-Unis, le Dow Jones perdait 0,62% et le Nasdaq 1,71% vers 17h30.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.