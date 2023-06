Une semaine de Bourse - Les marchés européens brillent rassurés par l'accord sur la dette américaine

Autre valeur ayant déçu cette semaine, Casino, dont le titre a touché un plus bas historique. Le distributeur, en proie à d'importantes difficultés financières, a été plombé par le placement en garde à vue de son PDG Jean-Charles Naouri dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié.

Du côté des valeurs, le secteur du luxe a connu une semaine volatile suite à des statistiques confirmant que la reprise économique en Chine est décevante. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, a reculé à 52,9 en mai en Chine après être ressorti à 54,4 en avril. Par conséquent, Kering, LVMH et Hermès ont nettement reculé mercredi.

Parmi les autres statistiques notables de ce vendredi, on note qu'en avril 2023, la production en France rebondit sur un mois dans l'industrie manufacturière (+0,7% après ‑1,1%) comme dans l'ensemble de l'industrie (+0,8% après ‑1,1%).

Les indices en Europe ont nettement progressé, les investisseurs étant rassurés par l'accord du Sénat américain au projet de loi bipartite sur le plafond de la dette. Cet accord permet de suspendre pendant deux ans ce plafond et d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis.

(AOF) - Les indices européens ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert, prolongeant leur mouvement haussier initié hier. Le CAC 40 gagné 1,87% à 7 270,69 points limitant ses pertes sur la semaine à 0,66%. L'EuroStoxx50 a progressé de 1,61% à 4 326,19 points. Aux Etats-Unis, les marchés suivent la même tendance. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 1,75% et le Nasdaq Composite, 0,95%.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.