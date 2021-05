Une semaine de Bourse - Les marchés entament le mois de mai du bon pied

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé cette première de mai sur une bonne note, malgré le rapport sur l'emploi américain décevant. Le CAC 40 s'est ainsi adjugé 0,45% à 6 385,51 points, pendant que l'Euro Stoxx 50 progressait de 0,70% à 4 027,63 points, portant leurs gains hebdomadaires à 1,85% et 1,32% respectivement. Idem à Wall Street, où en fin d'après-midi, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq gagnent respectivement 0,44%, 0,73% et 1,27%.

Une tendance qui pourrait paraître paradoxale tant la déception sur les créations d'emplois aux Etats-Unis fut grande: la première puissance économique du monde n'a en effet créé que 266 000 emplois en avril, alors que les analystes en attendaient 978 000. De plus, le chiffre de mars a également été revu à la baisse.

Mais cette déception a au moins eu le mérite de calmer les craintes des investisseurs concernant une surchauffe de l'économie, qui se traduirait par une hausse de l'inflation, et donc une baisse de la valeur des actifs. Plus tôt dans la semaine, ils s'étaient montrés quelque peu inquiets face aux trop bons résultats d'entreprises et données macroéconomiques, craignant que les banques centrales ne cessent leur politique ultra accommodante plus tôt que prévu.

C'est d'ailleurs ce qu'a d'ores et déjà fait la Banque d'Angleterre, jeudi, en annonçant un ralentissement de son programme de rachat d'actifs. Aux Etats-Unis, c'est le président de la Fed de Dallas qui a appelé à ce qu'une discussion sur le programme de rachat de la Réserve Fédérale ait lieu le plus tôt possible. Mais les chiffres du jour semble retirer un peu de pression des épaules de la banque centrale américaine.

Sur les marchés, les valeurs ayant publié de bons résultats ces derniers jours ont affiché les plus fortes hausses hebdomadaires: c'est le cas du premier de cordée, Stellantis (+8,23%), Saint-Gobain (+7,39%), Total (+6,04%) ou encore Legrand (+5,88%).