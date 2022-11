Une semaine de Bourse - les marchés actions regagnent du terrain, le CAC 40 au-delà des 6600 points

(AOF) - Les marchés actions ont terminé la semaine sur une note positive. L'indice CAC 40 a progressé de 1,04% à 6 644,46 points, portant ses gains sur la semaine à 0,75%. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 1,18% à 3 924,25 points. De l'autre côté de l'Atlantique, à Wall Street, la hausse est également de mise. Vers 17h45, le Dow Jones gagne 0,57% tandis que le Nasdaq Composte s'effrite de 0,09%.

Les Bourses européennes et américaines se sont clairement redressées ce vendredi après avoir souffert en cours de semaine de l'apparition de nouvelles tensions géopolitiques. Wall Street, après deux séances d'affilée dans le rouge, est reparti à la hausse dans le sillage de résultats d'entreprises favorables (Gap, Applied Materials…). La tendance reste fragile devant les craintes de récession et les avertissements des banques centrales sur la remontée des taux d'intérêt.

Outre-Atlantique d'ailleurs, le Président de la Fed à Saint-Louis, Jim Bullard n'a pas masqué son pessimisme à ce sujet, jeudi. Il a attesté lors d'une conférence à Louisville (Kentucky), que la remontée significative des taux opérée cette année par la Fed " ne semble avoir eu que des effets limités sur l'inflation observée ".

Même son de cloche en zone euro. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré vendredi que l'institution monétaire de Francfort poursuivrait aussi le relèvement de ses taux d'intérêt et devrait restreindre l'activité économique pour calmer l'inflation.

La seule statistique économique du jour a été publiée aux Etats-Unis. Les reventes de logements ont subi en octobre leur neuvième mois consécutif de baisse, à 5,9% et à un rythme annualisé de 4,43 millions d'unités vendues.

Côté valeurs, Teleperformance a occupé la tête du CAC 40 aussi bien aujourd'hui que sur la semaine, gagnant respectivement 3,65% et 18%. La société va réduire de son activité de modération de contenus en excluant le traitement des contenus les plus offensants. Avec un gain de près de 4%, Thales a aussi enregistré l'une des plus fortes hausses de la semaine grâce aux tensions géopolitiques.