Une semaine de Bourse - Les indices européens voient rouge, Sanofi dévisse

A l'inverse, Ubisoft a nettement progressé au lendemain de l'annonce de résultats semestriels meilleurs que prévu et de la confirmation de ses objectifs annuels.

Mercredi, Worldline avait chuté de près de 60% après un profit warning avant de rebondir jeudi et vendredi.

Enfin, la semaine s'est achevée avec une autre série de résultats d'entreprises et de profit warning. Au sein du CAC 40, Sanofi a plongé après avoir lancé un avertissement sur ses résultats 2024 et annoncé son intention de séparer son activité Santé Grand Public. Rémy Cointreau a décroché au sein du SBF 120 après un avertissement sur ses résultats pour l'exercice 2023-2024.

Parmi les statistiques publiées cette semaine, on retiendra que le PIB aux Etats-Unis au troisième trimestre est ressorti meilleur qu'attendu, en progressant de 4,9%. Ce vendredi, les investisseurs ont appris que l'inflation américaine (indice PCE), indicateur très surveillé par la Fed, a augmenté de 3,4% en septembre en rythme annuel, en ligne avec le consensus. L'indice PCE avait déjà progressé de 3,4% en août.

Autre réaction à ce sujet, celle de Gurpreet Gill, Macro Strategist Global Fixed Income chez Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Elle considère que le cycle de hausse des taux de la BCE est terminé et que la décision prise ce jeudi se prolongera jusqu'en 2024. "La hausse des prix de l'énergie présente un nouveau risque de hausse de l'inflation globale, mais la croissance modérée et le ralentissement de l'inflation de base devraient barrer la route à de nouvelles hausses de taux", ajoute t-elle.

(AOF) - Dans un contexte géopolitique toujours tendu au Moyen-Orient accompagné de résultats décevants, les marchés européens ont fini nettement en baisse cette dernière séance de la semaine. Le CAC 40 a cédé 1,36% à 6 795,38 points, portant ses pertes sur la semaine à 0,30%. Il est au plus bas en clôture depuis le 5 janvier dernier. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,71% à 4 020,59 points. A Wall Street, les indices américains évoluent en ordre dispersé vers 17h30 avec un Dow Jones en recul de 0,37% et un Nasdaq Composite gagnant 1,1%.

