Une semaine de Bourse - Les indices européens sans direction claire après le rapport sur l'emploi américain

Axa a affiché l'une des plus fortes baisses du CAC 40. Si l'assureur a affiché une performance 9 mois globalement en ligne avec les attentes, les investisseurs s'inquiètent du coût des dernières catastrophes naturelles.

La semaine s'est aussi achevée avec une autre série de résultats d'entreprises. Société Générale a progressé légèrement après avoir réalisé des profits légèrement meilleurs que prévu grâce à ses activités de banque de financement et d'investissement. A l'inverse, Ayvens (ex-ALD) a fait partie des plus fortes baisses du SBF 120 suite à ses résultats financiers mitigés au troisième trimestre.

Jeudi, c'était au tour de la Banque Angleterre de rendre sa décision. Comme la Fed et la BCE, elle a opté pour le statu quo en laissant son taux directeur inchangé à 5,25%. Dans son communiqué, la Banque d'Angleterre stipule ainsi que "la politique monétaire devra probablement être restrictive pendant une période prolongée".

(AOF) - Les marchés européens ont fini en ordre dispersé cette dernière séance de la semaine. Le CAC 40 a perdu 0,19% à 7 047,50 points, mais a porté ses gains sur la semaine à 3,7%. L'indice phare de la place parisienne dépasse à nouveau la barre des 7 000 points depuis hier. L'EuroStoxx50 a gagné 0,18% à 4 177,28 points. A Wall Street, les indices américains évoluent dans le vert vers 17h30 avec un Dow Jones qui avance de 0,80% et un Nasdaq Composite qui s'adjuge 1,43%.

