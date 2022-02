Une semaine de Bourse - Les Bourses sonnées par une Fed, qui pourrait être plus agressive que prévu

(AOF) - Les marché européens ont continué de s'affaiblir, craignant un tour de vis monétaire de la Fed plus vigoureux qu'auparavant. Le CAC 40 a clôturé en repli de 1,27% à 7 011,60 points, réduisant ses gains sur la semaine à 0,87%. L'EuroStoxx50 a reculé aujourd'hui de 1,54% à 4 154,38 points. La situation est similaire aux Etats-Unis où le Dow Jones gagne un peu plus de 0,50% depuis lundi.

Hier, l'inflation américaine a atteint un plus haut de 40 ans, alimentant le scénario, peu apprécié par les marchés, d'une hausse des taux de la Fed de 50 points de base en mars.

Mais après la clôture en Europe, James Bullard a donné encore plus de crédit à un resserrement agressif de la politique de la Fed, annihilant les espoirs de rebond de Wall Street. L'Europe en a ressenti l'onde choc aujourd'hui.

Le président de la Fed de Saint-Louis s'est en effet prononcé pour une hausse de 100 points de base d'ici juillet. "Il fut un temps où le comité (de politique monétaire) aurait réagi à quelque chose comme ça en tenant une réunion tout de suite et en faisant 25 points de base tout de suite", a-t-il déclaré après la publication des chiffres de l'inflation. Avant d'ajouter : "Je pense que nous devrions être agiles et envisager ce genre de choses."

Goldman Sachs anticipe désormais pour sa part 7 hausses des taux de 25 points de base, soit autant que de réunion de politique monétaire de la Fed, en 2022 contre 5 auparavant.

Si l'inflation et la Fed ont accaparé l'attention des investisseurs, les nombreux résultats ont aussi animé la cote. Société Générale figure parmi les principales hausses hebdomadaires du CAC 40 grâce à ses solides résultats, mais le palmarès est dominé par Unibail RW pour les mêmes raisons.

Les baisses ont concerné les valeurs de croissance en raison de la hausse des taux longs. Plus forte baisse du principal indice parisien, Hermès a perdu plus de 8% et Kering plus de 4%. Parmi les valeurs technologiques, Dassault Systèmes a reculé de près de 5%.