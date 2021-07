Une semaine de Bourse - Les Bourses européennes soutenues par la BCE et les résultats d'entreprises

(AOF) - Les Bourses européennes ont poursuivi leur hausse ce vendredi, portées par les résultats d'entreprises et une statistique européenne de bon augure. Ainsi, le CAC 40 a gagné 1,35% à 6 568,82 points et l'EuroStoxx 50 a avancé de 1,27% à 4 110,71 points. Sur la semaine écoulée, et ce en dépit du coup de semonce de lundi face à la forte propagation du variant Delta, ces indices ont enregistré des gains respectifs de 1,75% et 1,76%.

De son côté, Wall Street évolue également dans le vert vendredi, quoique un ton au-dessous. En fin d'après-midi, le Dow Jones gagne 0,70% et le Nasdaq Composite + 0,80%.

Déjà rassurés par le ton très accommodant de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, les investisseurs ont pu avoir des gages vendredi sur la solidité de la reprise économique dans la zone euro, où l'activité du secteur privé est au plus haut depuis 2000. En effet, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite est ressorti à 60,6 en juillet 2021 contre un consensus de 60 et après 59,5 en juin, selon les données préliminaires d'IHS Markit.

En parallèle, les résultats d'entreprises ont contribué également à soutenir le moral des opérateurs, à l'image de grands noms de la cote tels que Thales, Dassault Aviation ou Valeo.

Au chapitre des valeurs, Alstom a gagné 3,82% à sur la semaine écoulée grâce à un très solide début d'année, qui a dépassé les attentes du consensus. Le groupe Publicis (+3,79%) s'est également distingué grâce au relèvement de ses prévisions annuelles dans le sillage de résultats semestriels encore meilleurs que prévu.

En revanche, Atos a perdu 2,25%, toujours pénalisé par les retombées de son avertissement sur ses résultats de la semaine passée. Hors CAC, TechnipFMC a lâché 8,98% après avoir dévoilé des comptes dans le rouge lors du deuxième semestre 2021.