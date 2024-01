Une semaine de Bourse - Les Bourses européennes en légère baisse malgré la progression de Wall Street

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en retrait cette dernière séance de la semaine. Le CAC 40 a perdu 0,40% à 7371,64 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice phare de la place parisienne a reculé de 1,2%. L'EuroStoxx50 s'est replié de 0,12% à 4447,80 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent dans le vert vers 17h30. Le Dow Jones gagne 0,32% et le Nasdaq Composite progresse de 0,51%. L'indice S&P 500 a dépassé brièvement les 4800 points et se rapproche de son plus haut historique.

Wall Street est bien orienté alors que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a progressé plus que prévu en janvier. Il est ressorti à 78,8 contre un consensus de 70 et 69,7 en décembre.

Hier, les investisseurs ont pris connaissance du compte rendu de la réunion de décembre de la Banque Centrale européenne. Les membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) ont manifesté leur confiance dans le retour de l'inflation à sa cible de 2%, mais ils estiment que les nombreux risques justifient des taux toujours restrictifs.

A ce sujet, François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France a prévenu lors du forum économique mondial de Davos qu'il était encore trop tôt pour crier victoire sur l'inflation. "La Banque centrale européenne devrait commencer à réduire ses taux cette année, mais le calendrier exact dépendra des données" a-t-il ajouté.

Présente à Davos également, Christine Lagarde est allée dans le même sens. La présidente de la BCE a déclaré sur Bloomberg TV que l'institution financière pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt dès cet été en fonction des données économiques.

Pour le moment, le taux d'inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 2,9% en décembre 2023 comme attendu par les économistes. Il s'élevait à 2,4% en novembre.

Coté valeurs, à Paris, Teleperformance a caracolé aujourd'hui en tête de l'indice CAC 40 après le relèvement de recommandation de Stifel. A l'inverse, Lisi a chuté après que Peugeot Invest a vendu 1,9 million de titres Lisi. Atos a de nouveau reculé, inscrivant un plus bas historique à 3,217 euros. En début de semaine, le groupe avait annoncé la nomination d'un nouveau directeur général - le quatrième en moins de 2 ans - et lancé un avertissement sur son flux de trésorerie disponible.