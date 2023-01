Une semaine de Bourse - Les Bourses européennes confirment leur bon début d'année

Les banques françaises ont terminé pour leur part en ordre dispersé après le début de la saison des résultats du secteur aux Etats-Unis en début d'après-midi. Les investisseurs avaient initialement réagi négativement aux publications de JPMorgan, Citigroup, Bank of America et Wells Fargo, avant de se raviser pour certains de ces établissements.

Côté valeurs, Renault et Stellantis ont terminé parmi les plus fortes baisses du CAC 40 après l'annonce de la décision de Tesla de procéder à une nouvelle baisse de prix.

Les investisseurs ont également appris d'autres bonnes nouvelles: aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan a dépassé les attentes. Il est ressorti en janvier à 64,6 contre une précédente estimation et un consensus de 60,5. Il était de 59,7 en décembre.

Après avoir été rassurés par le chiffre américain de jeudi, les investisseurs ont pris connaissance de l'inflation française en décembre. La hausse des prix à la consommation s'est élevée à 5,9 % en décembre, par rapport à décembre 2021, alors que ces prix étaient en hausse de 6,2 % en novembre sur un an. Ce ralentissement de l'inflation reflète celui des prix de l'énergie (+15,1 % après +18,4 %) et, dans une moindre mesure, des services (+2,9 % après +3%).

