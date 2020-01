Une semaine de Bourse - Les Bourses européennes achèvent la semaine sur une note mitigée

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé proches de l'équilibre vendredi, avec un biais baissier. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,09% à 6 037,11 points et l'Eurostoxx 50 a reculé de 0,17% à 3 789,52 points. Sur la semaine écoulée, le premier affiche un repli de 0,12% et le second un gain de 0,43%. A Wall Street, la tendance est similaire en fin d'après-midi : le Dow Jones abandonne 0,19%, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,18%.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré que le crash d'un avion d'Ukraine International Airlines près de Téhéran mercredi résultait probablement d'un tir de missile iranien. Ces nouveaux développements n'ont toutefois pas remis en cause la relative accalmie observée sur le dossier des tensions américano-iranienne.

En parallèle, les indices ont été soutenus par l'optimisme sur le front du commerce international, alors que l'accord sino-américain de " phase 1 " doit être signé la semaine prochaine.

Ces éléments ont permis aux investisseurs de relativiser un rapport de l'emploi américain décevant. En décembre, l'économie américaine n'a créé que 145 000 postes, alors que le marché visait 164 000. Le taux de chômage est toutefois resté stable à 3,5%.

Au chapitre des valeurs, Véolia (+2,48%) a terminé en tête du CAC 40 vendredi à la faveur d'un relèvement de recommandation d'Exane BNP Paribas et Air France-KLM (+0,69%) a profité du relèvement des prévisions de bénéfice de Ryanair.

En revanche, Renault (-0,56%) a pâti d'une note défavorable de Kepler Cheuvreux et Vivendi (-0,27%) du long conflit qui l'oppose à Mediaset.