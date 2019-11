Une semaine de Bourse - Les Bourses européennes achèvent la semaine sur des gains symboliques

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé proches de l'équilibre vendredi, avec un biais légèrement baissier. Ainsi, le CAC 40 a cédé 0,13% à 5 905,17 points et l'Eurostoxx 50 a baissé de 0,02% à 3 703,58 points. Sur la semaine écoulée, ces indices affichent des gains symboliques de +0,20% et +0,50%. Sur le mois écoulé, ils progressent de 2,88% et 2,32%. A Wall Street, la tendance est maussade en fin d'après-midi : le Dow Jones et le Nasdaq Composite reculent respectivement de 0,31% et 0,23%. La séance s'achèvera de manière anticipée à 19 heures en raison de Thanksgiving.

Les Bourses européennes ont évolué non loin de l'équilibre durant toute la séance. Les investisseurs se montrent prudents dans un contexte d'incertitudes quant à l'évolution des relations commerciales sino-américaines.

La Chine n'a toujours pas précisé la nature des représailles qu'elle entend prendre suite à la loi promulguée par Donald Trump visant à soutenir les manifestants pro-démocratie à Hong-Kong. Cette loi menace, en effet, de suspendre le statut économique spécial accordé par Washington à Hong-Kong.

Sur le front des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1% en novembre 2019, contre 0,7% en octobre, selon une estimation rapide d'Eurostat. Ce taux d'inflation est supérieur aux attentes du consensus (+0,9%).

Au chapitre des valeurs, les bureaux d'études ont fait entendre leur voix aujourd'hui. Bouygues (+0,98%) a été soutenue par une recommandation favorable de Morgan Stanley et Société Générale (+0,76%) a profité des propos amènes de Barclays. En revanche, Air France-KLM (-2,02%) a pâti des inquiétudes de Credit Suisse.