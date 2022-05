Une semaine de Bourse - Les Bourses européennes achèvent la semaine dans le vert, l’inflation US décélère

(AOF) - Les Bourses européennes ont poursuivi leur hausse ce vendredi. Ainsi, le CAC 40 a gagné 1,64% à 6 515,75 points et l’EuroStoxx 50 a grimpé de 1,72% à 3 804,70 points. Sur la semaine écoulée, ces indices ont enregistré des gains respectifs de 3,7% et 4%. De son côté, Wall Street évolue également dans le vert vendredi. En fin d'après-midi, le Dow Jones gagne 0,93% et le Nasdaq Composite +2,37%. Sur la semaine, les indices américains se dirigent vers un gain de plus de 5%.

Déjà rassurés par l'absence de mauvaise surprise dans les " minutes " de la Fed mercredi soir, les investisseurs ont accueilli favorablement les chiffres de l'inflation dévoilés aujourd'hui aux Etats-Unis.

En rythme annuel, l'indice PCE " core ", indicateur très suivi par la Fed, a enregistré une progression de 4,9% en avril. Ce chiffre est conforme aux attentes et traduit un ralentissement par rapport aux +5,2% observés en mars. Un pic semble donc avoir été atteint.

Cela plaide pour une approche moins agressive de la Fed concernant ses prochaines hausses de taux.

Au chapitre des valeurs, les secteurs bancaire et du luxe se sont distingués cette semaine, à l'image de Kering (+8,6%) ou Crédit Agricole (+8,27%). Ce fut l'inverse pour Publicis (-5,20%).