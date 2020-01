Une semaine de Bourse - Les Bourses européennes achèvent la semaine dans le rouge, malgré le rebond de vendredi

(AOF) - Les marchés actions européens sont parvenus à rebondir vendredi. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 0,88% à 6 024,26 points et l'Eurostoxx 50 s'est adjugé 1,13% à 3 779,16 points. Cette vigueur retrouvée s'avère toutefois insuffisante pour afficher un bilan hebdomadaire positif : le CAC a perdu 1,25% et l'EuroStoxx 50 a fléchi de 0,83%. A Wall Street, la tendance est prudente en fin d'après-midi. Le Dow Jones et le Nasdaq Composite cèdent respectivement de 0,27% et 0,25%.

Les craintes des investisseurs concernant l'impact du coronavirus se sont apaisées vendredi. D'une part, l'OMS ne considère pas cette épidémie comme une urgence de santé publique de portée internationale. D'autre part, les nombreuses mesures prises par la Chine pour gérer cette crise semblent rassurantes. Malgré tout, le dernier bilan fait état de 26 morts et de plus de 800 personnes contaminées.

Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance d'indices PMI contrastés dans les principaux pays européens. Néanmoins, ils ont surtout retenu les signaux encourageants émis par le secteur privé allemand. En effet, le PMI Composite d'IHS Markit y est passé de 50,2 à 51,1 entre décembre et janvier, dépassant les attentes du consensus (50,5).

Ce même indicateur aux Etats-Unis était également satisfaisant. L'indice a augmenté de 52,7 à 53,1 alors que le marché visait un léger repli à 52,5.

Au chapitre des valeurs, STMicroelectronics termine sur un gain hebdomadaire de 10,25% grâce à des résultats du quatrième trimestre et des perspectives meilleurs que prévu. De son côté, Carrefour (+3,07%) a profité du maintien de son objectif de résultat opérationnel courant 2019 en dépit des mouvements sociaux en France en décembre.

A l'inverse, Renault (-7,42%) a été lourdement pénalisé par une dégradation de Citi. Enfin, Kering (-5,95%) et LMVH (-5,08%) ont souffert de l'épidémie de coronavirus en Chine et de son impact potentiel sur les ventes en Asie.