Une semaine de Bourse - Les bourses craquent sous le poids de l'aversion au risque

Les marchés n'ont pas apprécié non plus la hausse de 4,9% de l'indice PCE "core" des prix à la consommation aux Etats-Unis, supérieure aux prévisions, ainsi que la baisse des dépenses des ménages américains en décembre.

Le moins que l'on puisse dire est que la semaine a été chaotique pour les bourses du monde entier. Les tensions en Ukraine et la perspective d'une normalisation des politiques monétaires, dans le sillage de la réunion de la Fed, ont mis les marchés action sous pression. Heureusement, le début de la saison des résultats annuels, globalement satisfaisant, a permis de limiter la casse, notamment en milieu de semaine.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé la semaine dans le rouge après trois séances consécutives de hausse. Le CAC 40 a ainsi reculé de 0,82% à 6 965,88 points, et l'Euro Stoxx 50 a perdu 1,22% à 4 133,88 points. Sur la semaine, ils ont ainsi cédé respectivement 1,49% et 2,32%. A Wall Street, la tendance était également à la baisse, bien que celle-ci soit moins marquée: en effet, le Dow Jones abandonne en fin d'après-midi 0,1%, alors que le Nasdaq est quasiment à l'équilibre.

