Une semaine de Bourse - Les Bourses clôturent le mois d'avril dans le vert

La plus forte hausse du mois d'avril revient à EssilorLuxottica, après la bonne dynamique de son activité au premier trimestre, suivi du trio des valeurs bancaires (BNP Paribas, Société generale, Crédit agricole) qui récupèrent de la mini-crise bancaire américaine du mois de mars.

A Paris, c'est Alstom qui signe la plus forte hausse du CAC sur 5 jours après avoir remporté un contrat auprès de la Ville de Québec pour la fourniture de 34 tramways, suivi de Eurofins Scientific, bien orienté après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel résilient.

Côté valeurs, la semaine a été rythmée par de multiples publications de résultats qui ont orienté la tendance. Les investisseurs ont notamment bien accueilli les résultats des valeurs technologiques, ceux de Microsoft et d'Alphabet mercredi, puis ceux de Meta jeudi.

La croissance du PIB des États-Unis a fortement ralenti au premier trimestre et est ressortie très en dessous des attentes des analystes, à 1,1% en rythme annualisé contre un consensus de 2%, sous l'effet d'une baisse des investissements et malgré un maintien de la consommation des ménages.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé sur une note positive pour la dernière séance du mois d'avril, après plusieurs statistiques contrastées. Comme hier, l'indice CAC 40 s'en est sorti, gagnant 0,10% à 7 491,50 points, et 5,69% sur le mois d'avril, après un record le 21 à 7 577 points. L'EuroStoxx50 a grappillé 0 ,03%, à 4 359,31 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluaient proches de l'équilibre vers 17h30, avec un Dow Jones en légère hausse de 0,56%.

