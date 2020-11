(AOF) - Les investisseurs ont laissé derrière eux les prises de bénéfices de la veille et permis aux Bourses européennes de clôturer en territoire positif ce vendredi. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 0,39% à 5 495,39 points et l'EuroStoxx 50 a pris 0,45% à 3 467,63 points. Sur la semaine écoulée, les gains sont plus marqués, grâce aux multiples annonces favorables concernant les vaccins contre le Covid-19. De ce fait, le CAC a enregistré une hausse hebdomadaire de 2,15% et l'EuroStoxx 50 de 1,02%.

En fin d'après-midi, vendredi, Wall Street évolue sur une note indécise : si le Dow Jones cède 0,46 %, le Nasdaq Composite grappille 0,07 %.

Après un bref moment de flottement en tout début de séance, les Bourses européennes ont repris leurs esprits et retrouvé le chemin de la hausse. Une hausse modeste, toutefois, compte tenu de la progression de la pandémie de Coronavirus, particulièrement aux Etats-Unis. En effet, 200 000 cas y ont été détectés en 24 heures. Des chiffres qui conduisent toujours plus d'Etats américains à prendre de nouvelles mesures de restriction.

En parallèle, le manque d'avancées concrètes sur le nouveau plan de relance américain préoccupe toujours les investisseurs. D'autant plus que Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, a refusé de prolonger plusieurs programmes de prêts d'urgence de la Fed, qui expireront en fin d'année.

Sur le front des indicateurs, la journée fut très calme. La statistique la plus significative fut la confiance des consommateurs en zone euro, qui a reculé un peu moins que prévu en novembre (à -17,6 contre -17,7 attendu), selon une estimation préliminaire.

Au chapitre des valeurs, des gains hebdomadaires importants ont été enregistrés par Unibail-Rodamco-Westfield (+12,6%), grâce aux bonnes nouvelle sur les vaccins et aux importants changements en cours au sein de sa direction ; Renault (+12,4%), toujours portée par les perspectives moins dégradées que prévu de Nissan et la rotation sectorielle ; et Alstom (+9,3%), qui avance à grands pas dans le rachat de Bombardier Transport.

Du côté des baisses figurent Danone (-3,10%), Carrefour (-3%) ou encore Pernod Ricard (-2,3%).