Une semaine de Bourse - Les Banques centrales font la pluie et le beau temps

La contraction du secteur privé a été moins importante que prévu en zone euro en septembre, selon une estimation flash de S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturiers et des services, s'est élevé à 47,1 en septembre contre 46,7 en août et un consensus de 46,5.

La pression sur les valeurs technologiques s'est relâchée grâce au reflux des taux longs. Le rendement du 10 ans américain perd plus de 5 points de base à 4,44% après avoir dépassé 4,5% ce matin, au plus haut depuis 2007. Les investisseurs se sont concentrés ces derniers jours sur la prévision d'une baisse des taux de la Fed moins importante que prévu, ce qui a poussé les rendements obligataires à la hausse.

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé, toujours sous l’influence des décisions et commentaires des principales Banques centrales, qui alimentent le scénario de taux d’intérêt élevés pendant plus longtemps. L’indice CAC 40 a cédé 0,40% à 7 184,82 points, portant son repli sur la semaine à 2,6%. L’EuroStoxx50 a perdu 0,06% à 4 210,16 points. Les marchés du Vieux Continent ont réduit leurs pertes grâce au rebond de Wall Street. Vers 17h30, l’indice Dow Jones gagne 0,24% tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,95%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.