Une semaine de Bourse - Légère hausse en Europe : Jerome Powell prononce un discours légèrement hawkish

Commentant le discours du président de la Fed, Christophe Boucher, Directeur des investissements d'ABN Amro IS, juge que " les marchés ont considéré ce discours comme légèrement hawkish dans un contexte de hausse significative des rendements réels aux États-Unis au cours des dernières semaines ".

Jerome Powell a aussi fait clairement comprendre qu'il ne comptait pas changer objectif d'inflation, qui " est et restera de 2 % ".

En fin de discours, il a cependant aussi indiqué que lors des prochaines réunions de politique monétaire, ses membres " procéderont avec prudence lorsqu'ils décideront de poursuivre le resserrement ou, au contraire, de maintenir le taux directeur inchangé et d'attendre de nouvelles données ".

A cette occasion, Jerome Powell a ménagé la chèvre et le chou. " Bien que l'inflation ait baissé par rapport à son pic, ce qui est une évolution positive, elle reste trop élevée. Nous sommes prêts à relever encore les taux si nécessaire " a-t-il prévenu.

Après les indices des directeurs d'achat pour août inférieurs aux attentes mercredi et la très bonne publication trimestrielle de Nvidia jeudi, le président de la Fed a fait son entrée en scène aujourd'hui lors du forum des banquiers centraux de Jackson Hole.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé proches de l'équilibre une séance marquée par l'intervention légèrement hawkish de Jerome Powell lors du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. L'indice CAC 40 a gagné 0,21% à 7 229,60 points alors qu’il progressait plus fortement avant le discours du président de la Fed. Il porte ses gains sur la semaine à 0,91%. L'EuroStoxx50 a gagné 0,10% à 4 236,25 points. Aux Etats-Unis, les indices affichaient également de légers gains, avec un Dow Jones en progression de 0,40% et un Nasdaq Composite grappillant 0,05% vers 17h30.

