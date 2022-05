Une semaine de Bourse - Le mois de mai commence mal pour les marchés européens

(AOF) - Les indices européens ont terminé une nouvelle fois dans le rouge vendredi, pénalisés par les inquiétudes des investisseurs sur la politique monétaire de la Fed. Le CAC 40 a cédé 1,73% à 6 258,36 points, et l'Euro Stoxx 50, 1,4% à 3 644,83 points. Ils terminent ainsi cette première semaine du mois de mai sur un repli hebdomadaire respectif de 4,22% et 4,16%. De son côté, Wall Street creuse un peu plus ses pertes après la lourde chute d'hier: en fin d'après-midi, le S&P 500 et le Nasdaq abandonnent ainsi 0,76% et 0,99%.

Alors que la guerre en Ukraine et que le confinement en Chine continuent de menacer la croissance mondiale, Jerome Powell a essayé d'adopter mercredi soir, lors de l'annonce de la décision de politique monétaire de la Fed, un ton rassurant concernant la gestion de l'inflation. Il a ainsi écarté une potentielle hausse des taux de 75 points de base lors des prochaines échéances de la banque centrale.

Des propos d'abord bien reçus des marchés, mais qui ont ensuite suscité l'inquiétude: la Fed sera-t-elle en réalité capable de juguler la hausse des prix sans une hausse des taux d'envergure, quitte à pénaliser la croissance ? Car l'économie américaine se porte bien, comme l'a démontré encore aujourd'hui la publication du rapport mensuel sur l'emploi, qui a fait état de créations de postes plus importantes que prévu. Une bonne nouvelle, certes, mais qui contribue aussi à des anticipations d'inflation plus élevée.

Sur le marché des taux, toutes ces nouvelles se sont traduites par une hausse des rendements obligataires, le 10 ans américain grimpant de 4 points de base, et son homologue allemand de plus de 10 points de base.

Du côté des valeurs, la séance a été une nouvelle fois riche en résultats. Le gagnant de la journée se nomme Euroapi (+12,62%), le dernier arrivé sur la place parisienne après sa scission de Sanofi. Le CAC 40 a été dominé par Stellantis (+3,36%), suivi de TotalEnergies (+2,19%). Pernod Ricard (-4,95%) et Dassault Systèmes (-4,81%) ont fermé la marche de l'indice. A noter également la médiocre performance de JCDecaux (-10,26%) après des perspectives décevantes.