Une semaine de Bourse - Le Covid-19 pèse toujours

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé nettement dans le rouge ce vendredi. Ainsi le CAC 40 a perdu 4,14% à 5 139,11 points et l'Eurostoxx 50 a chuté de 3,78% à 3 236,48 points. Sur la semaine écoulée, le premier recule de 3,22% et le second est en repli de 2,93%. A Wall Street, la tendance est analogue en fin d'après-midi : le Dow Jones décroche de 1,97%, tandis que le Nasdaq Composite est en forte baisse de 2,34%.

Les investisseurs continuent de sérieusement s'inquiéter de l'impact économique et de la multiplication des cas en Europe et aux États-Unis de l'épidémie de coronavirus. Plus de 100 000 personnes sont désormais contaminées dans le monde.

Dans ce contexte, les indicateurs du jour n'ont eu que peu d'impact sur les marchés. En France, le Ministère des Finances a fait état d'un déficit commercial de 5,9 milliards d'euros au mois de janvier. Il était de 3,7 milliards au mois de décembre 2019.

Pour sa part, la hausse des commandes à l'industrie en Allemagne est plus importante que prévue au mois de janvier. Elles bondissent ainsi de 5,5% alors que le consensus des analystes était de 1,4%. Ces commandes étaient en baisse de 2,1% au mois de décembre 2019.

Aux États-Unis, 273 000 postes ont été créés au mois de février, un nombre supérieur au consensus Reuters de 175 000. Le taux de chômage est, lui, ressorti globalement stable à 3,5% alors que le marché visait 3,6%. Quant au salaire horaire moyen, il a progressé de 3% sur un an, en ligne avec les attentes. Il avait augmenté de 3,1% en janvier.

Au chapitre des valeurs, seuls quelques titres terminent la semaine dans le vert. Signe de la prudence des investisseurs, les valeurs défensives ont tenu leur rang : Veolia termine sur un gain hebdomadaire de 4,05% alors que Sanofi prend 1,53%.

A l'inverse, les investisseurs ont une nouvelle fois lourdement sanctionné le secteur bancaire : Société Générale décroche de 16,37%, Crédit Agricole affiche une chute de 13,99% et BNP Paribas recule de 12,04%.