Une semaine de Bourse - Le confinement autrichien fissure l'optimisme des investisseurs

(AOF) - Bien orientés ce matin dans le sillage des records du S&P 500 et du Nasdaq Composite, les marchés européens ont basculé dans le rouge en fin de matinée pour ne plus changer de couleur. Le CAC 40 a clôturé en repli de 0,42% à 7 112,29 points, limitant sa progression hebdomadaire à 0,29%. L’EuroStoxx50 a, lui, cédé 0,51% à 4 361,27 points. Si le Dow Jones s’apprêtait à finir la semaine en recul de plus de 1%, le Nasdaq Composite était bien orienté depuis lundi : +1,5%. Il s’est même offert vendredi un nouveau record.

L'euphorie constatée sur les places boursières depuis ces dernières semaines a été emportée par la nouvelle forte vague de Covid déferlant sur l'Europe. L'Autriche a annoncé un confinement national de 20 jours maximum. Renforçant l'inquiétude des investisseurs, le ministère de la santé allemand n'a pas exclu qu'une telle décision soit prise dans son pays.

Sur le marché parisien, un scénario désormais bien rodé s'est mis en place à la suite de ces annonces : les valeurs les plus sensibles à l'évolution de la situation sanitaire ont pris les places aux deux extrémités des indices.

Les sociétés liées à l'immobilier (Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre...), à la restauration collective (Sodexo), et aux transport (ADP, Air France-KLM, JCDecaux...) ont nettement reculé.

L'accroissement de l'aversion au risque a aussi pesé sur les valeurs bancaires via la baisse des rendements des obligations d'Etat à 10 ans, considérées comme des valeurs refuges. Le Bund s'est replié ainsi de près de 7 points.

En revanche, les valeurs liées à la santé, comme Sartorius Stedim Biotech, Eurofins et bioMerieux, ont étés soutenues par l'annonce autrichienne. Les entreprises susceptibles de profiter de nouvelles restrictions de déplacement ont également été favorisées : Dassault Systèmes, Ubisoft...