Une semaine de Bourse - Le CAC 40 tiraillé entre inflation et redressement économique

(AOF) - Les Bourses européennes et américaines ont progressé grâce à l'optimisme sur la reprise. L'indice CAC 40 a clôturé en hausse de 0,68% à 6 386,41 points, lui permettant d'afficher un bilan hebdomadaire symboliquement positif : +0,02%. L'EuroStoxx50 a pour sa part progressé de 0,64% à 4 025,31 points. La hausse était légèrement moins prononcé à Wall Street où le Dow Jones gagnait 0,68%. Le plus connu des indices américains devrait être proche de l'équilibre sur la semaine.

La crainte d'une accélération de l'inflation semble s'être atténuée en fin de semaine et donc aussi la crainte associée d'un durcissement plus rapide que prévu de la politique monétaire de la Fed.

Entre inflation et reprise économique, les investisseurs ont accordé plus d'importance à cette dernière vendredi. Le secteur privé de la zone euro a connu une croissance plus forte que prévu en mai, selon le bureau d'études, IHS markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 56,9 en mai, ressortant au dessus du consensus Reuters de 55,1 et de son niveau d'avril, 53,8. Il s'agit d'un plus haut de 39 mois.

Cette reprise économique s'accompagne cependant d'une nouvelle progression des indices des prix, qui ont notamment atteint des niveaux sans précédent dans le secteur manufacturier.

La semaine financière a aussi été marquée par la forte volatilité du bitcoin. Tombé en milieu de semaine à 30 000 dollars, il était remonté jusqu'à 42 000 dollars vendredi en début d'après-midi avant fléchir de nouveau à un peu plus de 37 000. La Chine a en effet de nouveau appelé à la mise au pas du minage et du trading afin de contrôler les risques financiers.

Sur la semaine, les investisseurs ont favorisé les valeurs défensives, dont Engie, L'Oréal et Danone. Ce dernier a aussi bénéficié de la confirmation de la nomination d'Antoine de Saint-Affrique au poste de Directeur général.

En revanche, Iliad et Elior ont connu une semaine difficile, perdant 9,5% et 10,5%, le premier pour avoir suspendu son objectif de free cash flow et le second en raison de résultats trimestriels toujours dégradés.