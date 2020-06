Une semaine de Bourse - Le CAC 40 termine sur un repli hebdomadaire de 6,90%

(AOF) - Les marchés actions européens ont achevé la séance sur de légers gains ce vendredi. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 0,49% à 4 839,26 points et l'Eurostoxx 50 a pris 0,29% à 3 153,74 points. Sur la semaine écoulée, le premier affiche toutefois un repli de 6,90% et le second de 6,83%. A Wall Street, la tendance est, en revanche, au vert en fin d'après-midi : le Dow Jones progresse de 1,18% et le Nasdaq Composite de 0,36%.

Les Bourses repartent de l'avant après avoir enregistré, jeudi, leur plus fort repli depuis deux mois. Les espoirs quant à une reprise économique rapide ont été refroidis par des anticipations pessimistes de la Réserve fédérale mercredi.

A cela s'ajoute le risque d'une résurgence de l'épidémie de Covid-19 aux Etats-Unis après l'annonce d'une augmentation du nombre de cas dans le pays.

Sur le front des statistiques, la production industrielle en zone euro a reculé de 17,1% au mois d'avril 2020 après -11,9% en mars. L'indice des prix à la consommation (IPC) a, pour sa part, augmenté de 0,1 % sur un mois en mai en France.

Aux Etats-Unis, les prix des importations ont progressé de 1% en mai aux Etats-Unis après un recul de 2,6% en avril et de 2,4% en mars. L'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan a progressé à 78,9 en juin après 72,3 en mai.

Au chapitre des valeurs, seuls deux titres du CAC 40 ont terminé la semaine dans le vert. Cap Gemini termine sur un gain hebdomadaire de 3,18%. Sanofi (+0,19%), qui a présenté jeudi sa stratégie de croissance et de développement applicable à Dupixent (dupilumab), complètent la short list.

A l'inverse, les investisseurs ont sanctionné l'équipementier aéronautique Safran (-8,88%) après son fort rebond des dernières semaines ou encore l'opérateur télécoms Orange (-8%). Enfin Michelin a reculé de 7,32% après avoir été victime d'une dégradation de broker.