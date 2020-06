Une semaine de Bourse - Le CAC 40 termine sur un gain hebdomadaire de 10,70%

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une très belle note ce vendredi après avoir marqué une pause hier. Ainsi, le CAC 40 a bondi de 3,71% à 5 197,79 points et l'Eurostoxx 50 a gagné 3,70% à 3 382,38 points. Sur la semaine écoulée, le premier affiche un gain de 10,70% et le second de 10,93%. A Wall Street, la tendance est également au vert en fin d'après-midi : le Dow Jones progresse de 3,81% et le Nasdaq Composite de 2,15%.

L'optimisme lié à la reprise économique est bel et bien ancré dans la tête des investisseurs d'autant qu'ils peuvent s'appuyer sur l'excellente nouvelle de la journée concernant le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis. Et ce, au lendemain des mesures supplémentaires de soutien annoncées par la Banque Centrale Européenne.

L'économie américaine a créé 2,509 millions d'emplois en mai, à comparer avec un consensus Reuters d'une destruction de 8 millions de postes et 20,687 millions d'emplois détruits en avril. Le taux de chômage a, pour sa part, reculé de 1,4 point à 13,3% alors que les analystes tablaient sur 19,7%.

Les commandes à l'industrie en avril ont, en revanche, chuté de 25,8% en Allemagne. Les économistes anticipaient -19,7% après -15% en mars. En Italie, les ventes au détail ont reculé, en rythme annuel, de 26,3% en avril après -18,9% en mars.

Au chapitre des valeurs, de nombreux titres continuent de remonter la pente après avoir été chahutés durant le pic de la crise du Covid-19. De ce fait, aucune valeur du CAC 40 n'a achevé la semaine dans le rouge.

Au final, Airbus et Safran terminent sur des gains hebdomadaires respectifs de 34,70% et 14,71% après avoir toutes deux perdu jusqu'à 65% durant la crise. Les valeurs bancaires ont également continué à combler leur gap. Société Générale a progressé de 21,07%, BNP Paribas de 16,09% et Crédit Agricole a gagné 13,76%.