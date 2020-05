Une semaine de Bourse - Le CAC 40 termine sur un bilan hebdomadaire et mensuel positif

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note maussade ce vendredi après quatre séances consécutives de hausse. Ainsi le CAC 40 a reculé de 1,59% à 4 695,44 points et l'Eurostoxx 50 a perdu 1,23% à 3 056,31 points. Sur la semaine écoulée, le premier affiche toutefois un gain de 5,64% et le second de 5,37%. Sur un mois, l'indice parisien est en hausse de 0,52%, l'indice européen gagne 2,56%. A Wall Street, la tendance est indécise en fin d'après-midi : le Dow Jones abandonne 0,77% tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,04%.

Les investisseurs s'inquiètent de la montée des tensions entre la Chine et les États-Unis. Ainsi, les marchés restent prudents avant la conférence de presse de Donald Trump au sujet de Hong Kong. Conférence au cours de laquelle le président américain devrait annoncer des sanctions en réponse à la future loi de sécurité nationale adoptée par Pékin sur l'ancienne colonie britannique.

Sur le front des statistiques, l'inflation de la zone euro, en première estimation, est ressortie à +0,1% en mai 2020, après +0,3% en avril. Pour sa part le produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre en France chute de 5,3% après s'être effrité de 0,1% au trimestre précédent.

Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 72,3 en mai contre 71,8 en avril et un consensus Reuters de 74. Les revenus des ménages américains ont, quant à eux, augmenté de 10,5% en avril après avoir reculé de 2,2% en mars.

Au chapitre des valeurs, de nombreux titres commencent à combler le gap qu'ils ont creusé depuis le début de la chute des marchés suite à la crise du Covid-19. Aussi, aucune valeur du CAC 40 n'a achevé la semaine dans le rouge.

Ainsi, Accor et Renault terminent sur des gains hebdomadaires respectifs de 18,90% et 17,47% après avoir perdu jusqu'à 48% pour le groupe hôtelier et 62% pour le constructeur automobile. Les valeurs défensives, à l'image de Sanofi et Danone n'ont, en revanche, que très peu profité de la hausse des marchés cette semaine. Le titre de l'expert pharmaceutique n'a progressé que de 0,77%, celui du groupe agroalimentaire a pris 0,62%.