Une semaine de Bourse - Le CAC 40 termine la semaine dans le vert

(AOF) - Les marchés actions européens ont reculé vendredi au lendemain de leur forte hausse. Ainsi, le CAC 40 a perdu 0,84% à 5 007,14 points et l'EuroStoxx 50 a abandonné 1,05% à 3 285,11 points. Sur la semaine écoulée, le premier affiche toutefois un gain de 1,74% et le second a progressé de 2,46%. La place de New York est fermée en raison de la fête nationale.

Si les marchés américains sont fermés, en raison de la commémoration de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776, l'heure n'est pas à la fête. Les États-Unis ont, en effet, affiché un nombre record de 55 000 nouveaux cas de Covid-19 en l'espace de 24 heures. Le nombre de nouveaux cas quotidien a ainsi doublé en un mois.

Prudents, les investisseurs ont préféré prendre leurs bénéfices après une hausse sensible des marchés jeudi suite à la publication de créations d'emplois aux Etats-Unis largement au-dessus du consensus.

Sur le front des statistiques, l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services en zone euro se redresse sans toutefois marquer une accélération de l'activité. Ce dernier s'établit à 48,3 en juin après 30,5 en mai et une version "flash" de 47,3. L'indice composite, qui intègre l'activité dans les services et l'industrie ressort, lui, à 48,5 après 31,9 en mai et une version "flash" de 47,5.

En France, le PMI des services pour le même mois est de 50,7 après 31,1 en mai et une version "flash" de 50,3. Pour sa part, cet indice ressort à 47,3 après 32,6 en mai en Allemagne. Enfin, il est de 47,1 après 29 en mai en Grande Bretagne.

Au chapitre des valeurs, Bouygues termine sur un gain hebdomadaire de 11,21%. De son côté, le spécialiste des paiements et des services transactionnels Worldline (+6,10%) a inscrit un nouveau plus haut historique en séance ce vendredi à 79,80 euros.

A l'inverse, seuls 5 titres de l'indice phare parisien ont reculé cette semaine. Carrefour a perdu 4,73%. Danone, s'est, pour sa part, replié de 2,75% suite, notamment, à une dégradation d'analyste.