Une semaine de Bourse - Le CAC 40 termine la semaine dans le rouge

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note maussade ce vendredi. Ainsi, le CAC 40 s'est effrité de 0,18% à 4 909,64 points et l'Eurostoxx 50 a perdu 0,38% à 3 206,58 points. Sur la semaine écoulée, le premier affiche un repli de 1,40% et le second un recul peu plus marqué de 1,91%. A Wall Street, la tendance est similaire : le Dow Jones est en retrait de 2,01%, le Nasdaq Composite de 1,47%.

Les Bourses européennes ont effacé leurs gains de mi-séance après la publication d'indicateurs américains en-dessous des attentes et en raison de la poursuite de l'augmentation des cas de Covid-19 dans plusieurs Etats américains.

La consommation des ménages aux États-Unis, statistique la plus attendue de la journée puisqu'elle représente deux tiers du PIB du pays, a augmenté de 8,2% au mois de mai alors que les analystes tablaient sur une hausse de 9%. La confiance des consommateurs américains, telle que mesurée par l'Université du Michigan, est, pour sa part ressortie en hausse à 78,1 au mois de juin, en dessous du consensus de 79.

En France, l'indice de la confiance des consommateurs pour le mois de juin gagne 4 points à 97, ressortant ainsi au-dessus du consensus Reuters de 95 mais en-dessous de sa moyenne longue période de 100. Pour sa part, ce même indice est de 100,6 en Italie contre une estimation des analystes de 97,5.

Au chapitre des valeurs, les valeurs technologiques ont tiré leur épingle du jeu. Capgemini termine sur un gain hebdomadaire de 3,43% après avoir été soutenu par les résultats de son concurrent américain Accenture. De son côté, Worldline (+2,64%) a bénéficié des déboires de son concurrent allemand Wirecard.

A l'inverse, les valeurs cycliques ont souffert en raison des tensions commerciales. Airbus et Safran ont ainsi respectivement cédé 8,76% et 8,22% sur la semaine.