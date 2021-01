Une semaine de Bourse - Le CAC 40 s'offre un bon début d'année

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini la semaine sur une note positive, toujours dans l'anticipation d'un nouveau plan de relance américain après la victoire certifiée par le Congrès de Joe Biden. L'indice CAC 40 a gagné 0,65% à 5 706,88 points, portant sa progression sur la semaine à 2,49%. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,38% à 3 631,01 points. Wall Street était toujours à la fête cette semaine, alignant record sur record. Vers 17h30, le Dow Jones perdait 0,22% après avoir enregistré un nouveau record jeudi.

Rien ne semble pouvoir faire dérailler le rally des actifs à risque. La plus importante statistique de la semaine a déçu : l'économie américaine a en effet mis un terme en décembre à 7 mois consécutif de créations d'emplois. Du fait de l'impact du Covid-19 sur l'activité, 140 000 postes ont été détruit le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters anticipaient 71 000 créations. Un secteur a en particulier été touché par la pandémie, celui des loisirs et de l'hôtellerie dans lequel 498 000 ont été supprimés.

En revanche, le taux de chômage est resté stable à 6,7% en décembre alors qu'il était anticipé à 6,8%. Le chômage et les chiffres de l'évolution de l'emploi sont calculés selon des méthodes différentes et peuvent donc donner des signaux différents sur la santé de l'économie.

Bons ou mauvais, les investisseurs comptent sur un nouveau plan de relance de la future administration Biden pour sortir l'économie américaine de l'ornière. Cette semaine, tous les obstacles à sa mise en place ont été levés.

Plus modestement, la hausse des indices s'explique également par plusieurs bonnes nouvelles de la part des entreprises. Plus forte progression hebdomadaire du CAC 40, Saint-Gobain a gagné plus de 14% et STMicroelectronics s'est adjugé près de 8% grâce à une activité plus soutenue que prévu en fin d'année.

A l'opposé du palmarès, Atos a chuté de plus de 10% après avoir approché son concurrent américain DXC Technology " concernant une transaction amicale potentielle ". Il proposerait plus de 10 milliards de dollars.