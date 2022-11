Une semaine de Bourse - Le Cac 40 revigoré par les banques et le luxe

Du côté des publications d'entreprises cette semaine, le secteur bancaire s'est distingué. BNP Paribas et Société Générale ont publié de résultats solides au troisième trimestre voyant leurs titres grimper.

Même si Jerome Powell a laissé entendre que le rythme de hausse des taux pourrait ralentir, le président de la Fed a déclaré qu'il était " très prématuré " de penser à une pause. Il a aggravé la situation en ajoutant que le taux d'intérêt terminal serait plus élevé qu'attendu. La Fed évoquait alors un taux final de 4,6%.

Cette semaine a été marquée par les décisions des Banques centrales destinées à lutter contre l'inflation. La Banque d'Angleterre annoncé ce jeudi une hausse de ses taux de 75 points de base à 3%, soit la plus forte depuis 1989. Face à cette inflation, de son côté, la Fed s'était déjà signalée en relevant son taux directeur de 0,75 point se situant entre 3,75% et 4%.

