Une semaine de Bourse - Le CAC 40 en mode pause avant Noël

A la suite de la publication de ces données, le rendement du 10 ans américain progressait d'un peu plus de 4 points de base à 3,72%.

L'indice de confiance des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan est, lui, finalement ressorti à 59,7 en décembre contre une précédente estimation et un consensus de 59,1. Il s'élevait à 56,8 en novembre.

Dans ce contexte, les investisseurs ont surveillé les statistiques américaines, comme le lait sur le feu. Aujourd'hui, l'indice des prix PCE, hors les éléments volatils que sont l'énergie et l'alimentation a augmenté de 0,2% en novembre - comme attendu - après une progression de 0,3% en octobre.

La Fed et la BCE ont été rejointes - à la surprise générale - par la Banque du Japon, qui a décidé mardi de permettre au rendement des emprunts d’État à 10 ans d'évoluer de 50 points de base de part et d'autre de son objectif de 0% contre 25 points auparavant. " Le marché a interprété cette décision comme le premier petit pas vers la sortie de la politique monétaire expansionniste, ce qui explique le bond massif du yen ", a commenté Commerzbank.

Les investisseurs sont restés sur leurs gardes cette semaine après la démonstration de force de la Fed et de la BCE la semaine précédente. Jerome Powell, mais surtout Christine Lagarde, ont fait preuve de leur détermination à poursuivre les hausses de taux pour lutter contre l'inflation.

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé cette dernière séance avant Noël proches de l'équilibre. L'indice CAC 40 a reculé de 0,20% à 6 504,90 points, réduisant ses gains sur la semaine à 0,80%. A 4 séances de la fin de l'année, le principal indice français perd environ 9% depuis le 1er janvier. De son côté, l'EuroStoxx50 a cédé 0,17% à 3 816,60 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluaient en ordre dispersé, avec un Dow Jones en gain de 0,20% et un Nasdaq Composite en retrait de 0,27%.

