Une semaine de Bourse - Le CAC 40 bien orienté grâce aux espoirs de relance aux Etats-Unis

(AOF) - Les marchés européens ont poussé leur avantage, toujours soutenus par des espoirs de mesures de relance aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 a clôturé en hausse de 0,71%à 4 946,81 points, portant ses gains sur la semaine à 2,53%. Pour sa part, l'EuroStoxx50 a gagné 0,53% à 3 273,12 points et progressé de plus de 2% depuis lundi. A Wall Street, le Dow Jones affiche également un bilan hebdomadaire positif : +3% à 17h30.

Les discussions se poursuivent au Congrès sur de nouvelles mesures de soutien à l'économique, bien que les républicains et les démocrates restent en désaccord sur des détails cruciaux. La crainte de Donald Trump de voir les marchés chuter en cas d'échec, devrait servir d'aiguillon à une issue favorable. Mardi, Wall Street avait décroché à la suite de sa décision de geler les discussions sur un plan d'aides jusqu'au scrutin présidentiel du 3 novembre. Donald Trump avait rapidement fait volte-face.

Dans l'hypothèse où un accord ne serait pas trouvé, les investisseurs se rassurent en se disant que Joe Biden, qui distance de plus en plus largement le président sortant dans les sondages, se lancerait dans un important plan de relance s'il était élu.

Du côté de la bourse, les banques ont terminé parmi les plus principales hausses de l'indice CAC 40 sur la semaine sur fond de spéculations de concentration. Plus forte hausse de l'indice, Société Générale s'est adjugé plus de 12%. Engie (+6,3%) s'est aussi distingué après avoir accepté de céder ses parts dans Suez (-1,06) à Veolia (+0,64).

En revanche, les investisseurs ont délaissé les sociétés défensives : -2,33% pour Worldline, ou encore -1,11% pour Air Liquide.