Une semaine de Bourse - Le CAC 40 bien orienté grâce aux banques

Enfin, Orpea et JCDecaux ont terminé en queue de peloton du SBF 120. Le premier a dévoilé une lourde perte annuelle tandis que les perspectives du second ont déçu.

Outre les banques, le secteur du luxe s'est signalé favorablement. Après les ventes record annuelles sur l'exercice 2022/2023 du groupe suisse Richemont, les valeurs du luxe (Hermès, LVMH et Kering) évoluaient dans le vert ce matin avant de se replier en deuxième partie de séance.

Coté valeurs, la saison des résultats se poursuit. Ce vendredi, le secteur bancaire a tiré le CAC 40 vers le haut dans le sillage des bons résultats de la Société Générale. A l'instar de Crédit Agricole, Société Générale a bénéficié de la bonne performance du courtage obligataire (FICC) et de la chute du coût du risque.

Par ailleurs, la Banque d'Angleterre, à l'instar de la Fed et de la BCE, a relevé ses taux de 25 points de base de son principal taux directeur, comme anticipé par les économistes afin de lutter contre l'inflation.

Dans l'Hexagone, l'inflation s'est également accrue, à 5,9 % sur un an en avril après 5,7% en mars selon les données fournies par l'Insee.

Cette semaine, les marchés ont été animés par la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en France. L'indice des prix à la consommation outre-Atlantique a augmenté de 0,4% en avril 2023, comme attendu par les analystes, après avoir progressé de 0,1% en mars dernier.

