Une semaine de Bourse - Le bon rapport sur l'emploi américain prend les investisseurs à contre-pied

Les créations plus importantes que prévu et l'accélération inattendue des salaires ont entraîné une hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans américain gagne près de 9 points de base à 3,60%.

" Cela signifie que le marché du travail ne se refroidit guère et reste plus vigoureux que ne le souhaite la Fed " a commenté Commerzbank. " La Fed continuera à relever ses taux directeurs l'année prochaine afin de forcer un ralentissement du marché du travail. Ce n'est que lorsque celui-ci sera manifeste qu'elle cessera de relever les taux d'intérêt ". Le spécialiste continue de penser que le pic des taux ne sera pas atteint avant 5%.

Les États-Unis ont créé 263 000 emplois non-agricoles en novembre, davantage que les 200 000 attendus. Le taux de chômage est, lui, ressorti à 3,7%, stable et en ligne avec le consensus. Le salaire horaire a pour sa part progressé de 5,1%, accélérant par rapport à octobre, (+4,9%) et dépassant le consensus : +4,6%.

