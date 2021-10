Une semaine de Bourse - La volatilité continue de se replier au bénéfice des marchés actions

La bonne performance opérationnelle des sociétés a été l'autre moteur de la hausse. A Paris, celle de L'Oréal et Rémy Cointreau ont été saluée. Même Renault, dont la pénurie de puces amputera sa production de 500 000 véhicules, a fini sur un gain d'un peu moins de 1%. En revanche, Air Liquide a cédé 0,0,33% en dépit d'une croissance interne plus solide que prévu.

Les intervenants n'ont porté que peu d'attention aux indices des directeurs d'achat. L'activité dans le secteur privé de la zone euro a ralenti en octobre, a annoncé le bureau d'études IHS Markit, pénalisée par les pénuries. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est tombé à un plus bas de 6 mois à 54,3 après 56,2 en septembre. Le consensus s'élevait à 55,2.

La fin de semaine a également été marquée par la baisse de l'indice Vix, qui mesure la volatilité de l'indice S&P 500, à moins de 15, soit son plus bas niveau depuis le début de la pandémie.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé la semaine sur une note positive, soutenus par les résultats des entreprises et une bonne nouvelle dans le dossier Evergrande. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,71% à 6 733,69 points, lui permettant d'afficher une progression hebdomadaire de 0,09%. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,85% à 4 190,89 points, s'adjugeant 0,19% depuis lundi. L'indice Dow Jones s'apprête pour sa part à finir sur une hausse d'environ 1% en 5 séances.

