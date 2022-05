Une semaine de Bourse - La semaine se termine sur une note positive

(AOF) - Les bourses européennes se sont offertes un rebond vendredi, pour parachever une semaine volatile. Le CAC 40 a ainsi gagné 2,52% à 6 362,68 points, pendant que l'Euro Stoxx 50 s'adjugeait 2,47% à 3 702,55 points. Sur la semaine, ils ont progressé respectivement de 1,67% et 2,02%. A Wall Street, l'humeur est également à l'optimisme, avec un Dow Jones et un Nasdaq en hausse de 1,35% et 3,53% en fin d'après-midi.

Après une semaine d'incertitudes, marquée une nouvelle fois par la guerre en Ukraine, la situation sanitaire en Chine et l'inflation, les investisseurs ont cherché à profiter de rachats à bon compte. Mais cela ne devrait pas suffire à cacher la tendance baissière à plus long terme.

En effet, le contexte macroéconomique et géopolitique maintient les prix sous pression, forçant les banques centrales à relever les unes après les autres leurs taux directeurs, malgré la fragilité des économies. De son côté, Jerome Powell, le président de la Fed, a exclu une hausse trop radicale cet été, même s'il a reconnu qu'une intervention un peu plus tôt eut été "probablement" préférable.

"La question de savoir si nous pouvons effectuer un atterrissage en douceur ou non, peut en fait dépendre de facteurs que nous ne contrôlons pas", a ajouté Jerome Powell.

Toujours est-il que les perspectives économiques semblent se détériorer, selon la Fed de Philadelphie, dont les économistes s'attendent à une croissance du PIB américain de 2,3% au second trimestre, soit une baisse de 1,9 point par rapport à une précédente estimation. Qui plus est, le moral des ménages s'est dégradé plus que prévu en mai, selon l'Université du Michigan.

Sur la place parisienne, le rebond du jour a profité à pratiquement tous les secteurs : le grand gagnant du CAC 40 se nomme ainsi STMicrolectronics (+5,99%), talonné par Renault (+5,24%) et Veolia (+3,75%). Thales (-0,26%) et Orange (-0,12%) ont été les seules baisses de l'indice.