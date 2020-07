Une semaine de Bourse - L'Oncle Sam et le "Frankenstein" chinois effrayent les marchés

(AOF) - Les bourses du monde entier se sont intégralement teintées de rouge pour finir la semaine. La faute une fois de plus aux tensions entre la Chine et les Etats-Unis. Le CAC 40 a ainsi clôturé sur un repli de 1,54% à 4 956,43 points, quand l'EuroStoxx50 a lui reculé de 1,83% à 3 309,97 points. Sur la semaine, ils ont perdu respectivement 2,32% et 1,50%. A Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq cèdent 0,47% et 0,69% à l'approche de la mi-journée.

Alors que les nombreux résultats d'entreprises prévus cette semaine devaient dicter la tendance sur les marchés, le regain des tensions sino-américaines a clairement rebattu les cartes. Après la fermeture du consulat chinois de Houston mercredi, Pékin a à son tour imposé à Washington de fermer le sien à Chengdu.

A cela s'ajoute le ton très offensif de Mike Pompeo à l'égard du rival communiste. En visite à Londres en début de semaine, le Secrétaire d'Etat américain a appelé à une coalition contre la "menace" que représente le parti unique chinois. Il en a rajouté une couche hier depuis la Californie, en déclarant: "Le président Nixon a dit une fois qu'il craignait d'avoir créé un 'Frankenstein' en ouvrant les portes du monde au PCC. Et nous y sommes."

Du côté des publications macroéconomiques, les PMI Markit en Zone Euro et en Allemagne pour le mois de juillet ont atteint leur plus haut niveau depuis 2018; les PMI américains sont, eux, à un plus haut de 6 mois. De plus, ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont largement dépassé les attentes.

Sur les marchés, les valeurs technologiques, en particulier Dassault Système (-5,23%), Worldline (-4,97%), Capgemini (-2,35%) et STMicroelectronics (-2,48%) ont été à la peine en raison de la nette baisse du Nasdaq Composite depuis jeudi. Pénalisé par ses perspectives, Thalès a perdu 6,26%.

Publicis (+2,77%) a, lui, enchaîné une seconde séance consécutive en tête du CAC 40, suivi par Carrefour (+0,63%) et Total (+0,37%).