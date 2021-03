Une semaine de Bourse - L'Europe termine une semaine chaotique sur une bonne note

(AOF) - Les bourses européennes ont retrouvé des couleurs en ce vendredi, après une semaine chaotique. Le CAC 40 a ainsi terminé la séance en hausse de 0,61% à 5 988,81 points, pendant que l'Euro Stoxx 50 s'adjugeait 0,88% à 3 866,44 points. Cela permet à l'indice français de limiter son repli hebdomadaire à 0,15%, alors que le pan-européen a progressé de 0,76% depuis lundi.

Dans la foulée de la clôture d'hier, Wall Street est également bien orienté en fin d'après-midi, le Dow Jones et le Nasdaq progressant respectivement de 0,46% et 0,11%.

Ces derniers jours, la préoccupation première des investisseurs fut la reprise économique, qui apparaît de plus en plus fragile. Il est vrai que les nouvelles restrictions en Europe pour lutter contre la "troisième vague" de covid-19 font craindre une croissance économie amoindrie et/ou décalée par rapport aux espoirs initiaux. Les risques de poussées inflationnistes aux Etats-Unis ont eux aussi pesé sur les espoirs de reprise.

Mais l'humeur a quelque peu changé hier jeudi, après la publication d'indicateurs économiques supérieurs aux attentes, en particulier la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage américain. De plus, les marchés ont salué les efforts des dirigeants pour accélérer les campagnes de vaccination après que le président Joe Biden a annoncé vouloir atteindre les 200 millions d'Américains vaccinés d'ici l'été, deux fois plus que l'objectif initial.

Et même si le blocage du Canal du Suez, toujours en cours, génère des tensions sur les marchés de matières premières et les approvisionnements du commerce mondial, les investisseurs ont de nouveau trouvé de quoi se réjouir. En effet, la Fed a annoncé qu'elle pourrait lever le blocage des dividendes des banques après les prochains stress tests.

Du côté des statistiques, ce vendredi a été marqué par le climat des affaires allemand en mars, de retour à son plus haut niveau depuis plus d'un an. Bonne nouvelle également en France, puisque le déficit public et la dette publique ont été moins élevés qu'attendu. Toutefois, aux Etats-Unis, consommation des ménage a été plus faible qu'anticipé.

Sur la place parisienne, Legrand (+5,49%), STMicroelectronics (+4,57%) et Saint-Gobain (+4,45%) ont été les gagnants de la semaine. Contrairement à Renault (-6,21%), Kering (-4,83%) et Veolia (-4,36%), qui ont perdu pied.