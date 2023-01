Une semaine de Bourse - L’élan haussier des indices brisé par la BCE

(AOF) - Les principales Bourses européennes se sont légèrement reprises ce vendredi. Le CAC 40 a terminé sur une progression de 0,63% à 6 995,99 points, limitant ses pertes sur la semaine à 0,40%. L’EuroStoxx 50 s'est ,lui, adjugé 0,63% à 4 119,90 points. Aux États-Unis, l'heure était également au rebond, le Dow Jones s’adjugeant 0,41% vers 17h30. Wall Street avait reculé hier en raison des craintes de récession.

Les Bourses européennes ont chuté jeudi après que Christine Lagarde a réaffirmé sa détermination à lutter contre l'inflation lors du Forum économique mondial de Davos. La présidente de la BCE a déclaré que l'inflation " était beaucoup trop élevée en zone euro " et que sa politique resterait " en territoire restrictif pendant suffisamment longtemps pour ramener l'inflation à 2% dans un délai convenable ".

Le rendement du 10 ans allemand a d'ailleurs continué de progresser aujourd'hui, gagnant plus de 10 points de base à 2,17%.

Côté valeurs, Thales affiche la plus forte hausse du CAC 40 cette semaine avec une progression de plus de 6% alors que le président de la République a annoncé vendredi une forte hausse du budget de la défense pour les prochaines années. Engie affiche pour a part la plus forte baisse (-6%), le titre ayant chuté mardi après sa dégradation par Bank of America, qui estime qu'il sera l'un des perdants de la réforme du marché de l'électricité.

CGG (+9,7%) a enregistré la plus forte progression du SBF120 sur la semaine après que SG est passé de Conserver à Acheter sur le titre lundi. Ubisoft (-7%) a poursuivi sa chute après l'important avertissement sur ses résultats publié la semaine dernière. Fnac-Darty a perdu plus de 7% après son avertissement.