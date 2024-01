Une semaine de Bourse - Hausse hebdomadaire pour le CAC 40 grâce à la séance de vendredi

A Paris, Airbus a enregistré l'une des plus fortes hausses du CAC 40 grâce au dépassement de son objectif de livraisons en 2023. Vinci a également été bien orienté après avoir de nouveau relevé son objectif de cash-flow libre pour 2023. En revanche, le luxe a été pénalisé par le profit warning du groupe britannique Burberry.

La géopolitique continue par ailleurs de préoccuper les investisseurs. Le prix du fret s'est récemment envolé du fait de la multiplication des attaques des rebelles houthis contre des navires marchands en Mer rouge. Ceux-ci ont été la cible de frappes des Etats-Unis et du Royaume-Uni pour qu'ils mettent fin à leurs attaques contre les voies commerciales en Mer rouge.

Cette séance a été marquée par le coup d'envoi de la saison des résultats aux Etats-Unis. Bank of America, Citigroup, Wells Fargo et JPMorgan ont connu des fortunes diverses en Bourse après la présentation de leurs comptes du quatrième trimestre. Leurs résultats ont été pénalisés par l'argent mis de côté pour renflouer la FDIC, l'agence garantissant les dépôts bancaires aux Etats-Unis. Elle était intervenue l'année dernière à la suite de la faillite de plusieurs banques régionales.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé sur une note favorable en dépit de résultats bancaires mitigés aux Etats-Unis. Le CAC 40 a gagné 1,05% à 7465,14 points, permettant à l'indice phare de la place parisienne de progresser de 0,60% cette semaine. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,76% à 4476,18 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluaient en ordre dispersé, avec un Dow Jones en recul de 0,40% et un Nasdaq Composite en progression de 0,08% vers 17h30.

