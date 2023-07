Une semaine de Bourse - Fin de semaine sur les marchés sous le signe des résultats et de la hausse

En revanche, les investisseurs ont été rassurés par les revenus trimestriels d'Ubisoft et la confirmation des perspectives 2023 de Sartorius Stedim Biotech. Les deux titres ont clôturé parmi les principales progressions de l'indice SBF 120. Ils étaient accompagnés de Casino, qui a bondi de plus de 20% cette semaine alors que le duo Daniel Kretinsky - Marc Ladreit de Lacharrière est désormais le seul repreneur.

A Paris, le secteur aéronautique a souffert : Thales et Dassault Aviation ont nettement reculé après leurs résultats semestriels. Safran a, lui, échappé à la baisse après avoir annoncé l'acquisition des activités de commandes de vol et d'actionnement de Collins Aerospace.

Les résultats des entreprises ont continué de dominer l'actualité en Europe et aux Etats-Unis. La macroéconomie refera parler d'elle dès lundi avec les indices des directeurs d'achat pour le mois de juillet des deux côtés de l'Atlantique, puis mercredi avec la décision de politique monétaire de Fed et jeudi, avec celle de la BCE.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.