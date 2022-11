Une semaine de Bourse - Fin de semaine dans le calme pour les marchés européens

Du côté des valeurs, Kering a enregistré l'une des plus fortes baisses du CAC 40 sur la semaine, le secteur du luxe étant pénalisé par la dégradation de la situation sanitaire en Chine. En revanche, Thales a progressé de 5% en raison de tensions géopolitiques toujours élevées.

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini proches de l'équilibre sur fond de regain de tension sur le marché des taux. L’indice CAC 40 a clôturé en hausse de 0,08% à 6 712,48 points, portant ses gains sur la semaine à 1%. L’EuroStoxx50 s'est effrité de 0,01% à 3 961,40 points. Pour leur part, les marchés américains évoluaient en ordre dispersé, avec un Dow Jones en progression de 0,49% et un Nasdaq Composite en repli de 0,50%. La séance est exceptionnellement écourtée aux Etats-Unis après Thanksgiving.

