Une semaine de Bourse - Des valeurs européennes ragaillardies par la Fed et les résultats d'entreprises

Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, les valeurs pétrolières ont surperformé. Shell, Eni et Exxon Mobil ont surpris les analystes par leurs résultats souvent supérieurs à leurs attentes. Ainsi, l'italien Eni a publié un résultat net ajusté s'établit à 3,80 milliards d'euros contre 929 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, battant de 16% le consensus des analystes de 3,27 milliards d'euros.

A Wall Street, la semaine a comporté son lot de surprises comme le premier repli des revenus de son histoire pour Meta, maison mère de Facebook ainsi que la douche froide sur la consommation liée au profit warning de la chaîne de supermarchés Walmart. Mais Apple et ses 40,67 milliards de dollars de ventes d'iPhone - contre 39 milliards de dollars attendus par les analystes - ont redonné des couleurs aux valeurs technologiques américaines.

Un bien pour un mal ? En France, au deuxième trimestre 2022, le produit intérieur brut (PIB) se redresse de 0,5% après le repli de 0,2% enregistré au trimestre précédent, a indiqué l'Insee. Mais, sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 6,8 % en juillet, après une hausse de 6,5 % en juin, a indiqué l'Insee. L'inflation était attendue à 6,7% par le consensus Reuters.

(AOF) - Les annonces de la Fed le 27 juillet ont achevé de rassurer les marchés de part et d'autre de l'Atlantique. Les Bourses européennes ont fini la semaine bien orientées en dépit de l'annonce d'une inflation record à 8,9% en zone euro. Tous les indices européens ont fini dans le vert, portés par une semaine de publications de résultats qui a vu plusieurs valeurs phares dépasser les estimations des analystes. Le CAC 40 a progressé de 4,05% sur la semaine et clôturé à 6 448,50 points. L'EuroStoxx50 a enregistré une hausse hebdomadaire de 3,3% à 3708,10 points.

