Une semaine de Bourse - Des marchés en hausse : un emploi américain, ni trop bon, ni trop mauvais

(AOF) - Les marchés européens ont fini la semaine en légère hausse, le rapport sur l'emploi en mai ayant été jugé satisfaisant. L'indice CAC 40 a ainsi clôturé sur une progression de 0,12% à 6 515,XX points, portant ses gains sur la semaine à 0,51%. L'EuroStoxx50 a pour sa part grimpé de 0,26%. Les Bourses américaines affichaient une meilleure performance : le Dow Jones gagnait 0,27% et le Nasdaq Composite, 1,37% vers 17h30.

Si les créations d'emplois aux Etats-Unis en mai sont ressorties sous les attentes, elles ont cependant été deux fois plus plus nombreuses qu'en avril. 559 000 emplois ont été créés le mois dernier, à comparer avec un consensus Reuters de 650 00. Le chiffre d'avril a été révisé de 266 000 à 278 000 et celui de mars de 770 000 à 785 000.

Dans le même temps, le taux de chômage a reculé de 0,3 point à 5,8% alors qu'il était anticipé à 5,9%.

De ce rapport mitigé, les investisseurs en tirent la conclusion que si le marché du travail s'améliore, il ne fait pas à un rythme qui inciterait la Réserve fédérale à se dépêcher de réduire son soutien à l'économie.

Pour preuve, le rendement du 10 ans américain perdait plus de 5 points vers 17h30, à 1,57%. Ses homologues européens reculaient eux aussi mais dans des proportions moindres.

Cette détente des taux a été favorable aujourd'hui aux valeurs technologiques, ce qui leur a permis de limiter leurs pertes depuis lundi. Capgemini a ainsi reculé de 2,41% en 5 jours et STMicroelectronics de 0,44%. Cette semaine, les investisseurs ont privilégié les valeurs cycliques à l'instar de Stellantis (+6,56%) et Saint-Gobain (+5,9%). Ce dernier a annoncé jeudi qu'il enregistrerait une premier semestre 2021 record.