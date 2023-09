Une semaine de Bourse - Des indices européens en forme, toujours sous l'influence de la BCE

En août 2023, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1% en France sur un mois, après +0,1% en juillet. Sur un an, il augmente de 4,9% en août 2023, après +4,3% en juillet.

Cette semaine a été aussi marquée par la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et en France. Outre-Atlantique, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,7% en août en rythme annuel, contre un consensus de 3,6% et 3,2% en juillet.

Après la BCE, la Fed se prononcera à son tour sur sa politique monétaire et fera connaître sa décision le 20 septembre.

" Sur la base de son évaluation actuelle, le Conseil des gouverneurs considère que les taux d'intérêt directeurs de la BCE ont atteint des niveaux qui, maintenus pendant une durée suffisamment longue, contribueront fortement au retour au plus tôt de l'inflation au niveau de l'objectif " a-t-elle déclaré. Ses commentaires accompagnaient sa décision d'augmenter de 25 points de base ses taux directeurs.

Principal indicateur de la consommation des ménages, les ventes au détail en Chine ont progressé le mois dernier de 4,6% sur un an, selon des chiffres officiels du Bureau national des statistiques (BNS). Elles étaient attendues en augmentation de 3% après une hausse de 2,5% en juillet.

Le marché parisien a scintillé ce vendredi grâce aux valeurs du luxe rassurées par plusieurs statistiques économiques chinoises. Ainsi, LVMH a occupé la tête du CAC 40 devant Kering, L'Oreal et Hermès. La Chine est un marché clé pour l'ensemble de ces valeurs.

(AOF) - Les marchés européens ont prolongé leur mouvement haussier - impulsé hier par la BCE - lors de cette dernière séance de la semaine. L'indice CAC 40 a avancé de 0,96% à 7 378,82 points, portant sa progression à 1,9% sur la semaine. L’Eurostoxx 50 a gagné 0,36%, à 4 294,95 points. Aux Etats-Unis, la dynamique est inverse avec des indices dans le rouge vers 17h30 sous le poids de valeurs technologiques. Le Dow Jones perd 0,51% et le Nasdaq Composite recule de 1,35%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.