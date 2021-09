Une semaine de Bourse CAC 40 : une rentrée sous le signe du surplace

A l'opposé, Carrefour a perdu 7,7%, pénalisé par la sortie de Bernard Arnault de son capital. Alstom et Renault ont reculé de 6,2% et 3,2% en raison de leurs caractéristiques cycliques.

A Paris, le palmarès hebdomadaire est dominé par Atos (+5,6%) qui poursuit sa remontée après un premier semestre très difficile. Veolia et Pernod Ricard ont gagné 3,4% et 3,1% grâce à leur statut de valeur de croissance.

Finalement, les chiffres sont ressortis contrastés. Les créations d'emplois sont pourtant ressorties bien inférieures aux attentes, 235 000 emplois contre 943 000 anticipés. En revanche, le taux de chômage a reculé comme prévu, passant de 5,4% à 5,2% entre août et juillet.

La matinée a été calme. Les investisseurs n'ont pas réagi au léger ralentissement de la croissance du secteur privé au mois d'août, cette dernière restant à un niveau très élevé. L'indice PMI composite de la zone euro, qui combine industrie et services, est ressorti le mois dernier à 59 après 60,2 juillet; le seuil des 50 séparant contraction et expansion de l'activité.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.