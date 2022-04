Une semaine de Bourse - Bilan hebdomadaire positif malgré l'inflation et l’Ukraine

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté le mois d'avril en timide hausse. Entre tensions inflationnistes et guerre en Ukraine, les investisseurs ne devraient cependant guère se découvrir à court terme. Surtout après le bilan boursier flatteur du mois dernier. Le CAC 40 termine ce soir sur un gain de 0,34% à 6 682,68 points et l'Euro Stoxx 50 de 0,5%. Sur la semaine, la Bourse de Paris a gagné 2% et l'indice européen, de 1,5%. L'évolution est globalement similaire Wall Street. Vers 17h30, le Dow Jones grappille 0,12% tandis que le Nasdaq progresse de 0,2%.

Après un début de séance hésitant, les indices du Vieux Continent ont pris le chemin de la hausse. Un optimisme relatif entretenu par la publication des résultats définitifs des enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier. Sans surprise, la croissance a décéléré le mois dernier mais dans des proportions contenues compte tenu des tensions inflationnistes. L'inflation en zone euro a bondi en mars pour atteindre 7,5%, soit un nouveau record.

En début d'après-midi, l'annonce de création d'emplois moins élevées que prévu aux Etats-Unis le mois dernier (431 000 contre un consensus de 490 000) et d'une nouvelle hausse des salaires n'a pas pesé sur la tendance, les investisseurs ayant largement anticipé l'accélération prévisible de la normalisation monétaire de la Fed. Dans cette perspective, le rendement du Bon du Trésor américain à dix ans poursuit sa remontée.

Le palmarès hebdomadaire du CAC 40 est dominé par Pernod Ricard (+6,7%). Les investisseurs affichent leur confiance sur cette valeur considérée comme défensive dans l'attente des ventes du troisième trimestre à la fin du mois.

A l'opposé Thales (-6,5%) a pâti de prises de bénéfices après un trimestre tonitruant (+50%).