Une semaine de Bourse - Bilan hebdomadaire positif grâce à de bons indicateurs et aux banques américaines

(AOF) - Les bourses européennes ont enchaîné une troisième séance consécutive de hausse vendredi, leur permettant d'afficher un bilan hebdomadaire très positif. Le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,63% à 6 727,52 points pendant que l'EuroStoxx50 s'adjugeait 0,84% à 4 183,81 points. Sur la semaine, les indices ont ainsi progressé de 2,55% et 2,71% respectivement. En fin d'après-midi, Wall Street affichait également son optimisme avec un Dow Jones et un Nasdaq en hausse respective de 0,82% et 0,5%.

Depuis mercredi, les bonnes nouvelles se sont en effet succédées pour les investisseurs. Après un accord au Congrès américain en milieu de semaine sur le relèvement du plafond de la dette, ratifié la nuit dernière par le président Joe Biden, la hausse inattendue des ventes au détail en septembre est venue s'ajouter aujourd'hui aux bons chiffres d'hier concernant les inscriptions au chômage. Preuve que les consommateurs n'ont été effrayés ni par le variant delta, ni par la persistance de l'inflation.

De plus, la saison des résultats trimestriels qui a débuté mercredi a démarré en trombe grâce principalement aux banques américaines. Celles-ci, à l'image de Goldman Sachs vendredi, ont en effet toutes vu leurs bénéfices bondir grâce aux reprises de provisions pour créances douteuses et aux bonnes performances de leurs banques d'affaires.

A ces bonnes nouvelles pour la santé de l'économie et des entreprises américaines est venue s'ajouter un autre soulagement, celui du dossier Evergrande. Alors qu'en début de semaine le promoteur immobilier chinois avait été signalé en défaut de paiement sur un coupon, les retombées de ses difficultés financières ont été qualifiées de "gérables" par un haut responsable de la Banque populaire de Chine.

Sur la place financière parisienne, le CAC 40 a été tiré vers le haut par des valeurs sûres comme Kering (+6,67% sur la semaine), Hermès (+6,35%) ou encore Capgemini (+6,52%). A l'inverse, Bouygues (-4,24%) et Carrefour (-3,34%) ont décroché.